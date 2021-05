Võrkpallikoondise peatreener valikmängu eel: peame olema stabiilsemad

Eesti pole seni kahe mänguga suutnud võiduarvet avada, esmalt jäädi 0:3 alla Valgevenele ja seejärel kaotati 2:3 Šveitsile. Finaalturniirile pääsemiseks tuleb alagrupis tulla kahe parema sekka. Mõlema vastasega mängitakse kaks korda.

Peatreener Lorenzo Micelli ütles pärast neljapäeva hommikul toimunud trenni, et ta loodab Valgevene ja ka reedel Šveitsi vastu vältida ebastabiilsust. "Peame olema otsustavatel hetkedel oma asjades kindlamad ja mängima stabiilsemalt. Mitte nii, et ühes geimis oleme suurepärased ja järgmises toimub suur ärakukkumine. Tahame täna alistada Valgevene, võtame seda mängu geimi kaupa. Ja homme püüame võitu Šveitsi vastu, paneme kõik mängu" ütles Micelli.

"Meil on siit vaja positiivset tulemust, teame, mis läks viltu ja püüame need vead kõrvaldada. Oleme kasjad läbi arutanud ja tüdrukud on valmis ja mingeid segavaid tegureid meil pole. Vastased on mõlemad väga tugevad, ka Šveitsil on tegelikult rohkem klassi kui räägitakse. Keegi meile siin midagi kinkima ei hakka ja peame ise kõik kätte võitlema," lisas juhendaja.

Eesti naiskonna koosseis Valgevenes:

Sidemängijad: Julija Mõnnakmäe, Karolina Kibbermann

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Nette Peit, Silvia Pertens, Kristiine Miilen, Anu Ennok, Merilin Paalo

Temporündajad: Eliise Hollas, Liis Kullerkann, Laura Parts

Liberod: Kristi Nõlvak, Kadri Kangro

Peatreener Lorenzo Micelli, abitreenerid Rainer Vassiljev ja Andres Toobal, ÜKE treener Alessandro Orefice, füsioterapeut Giuseppe Pigliacampo, arst Mari Arak, statistik/skaut Mihkel Sagar.

EM-valikturniiri ajakava:

10. mai kell 18.00 Eesti – Valgevene 0:3 (23:25, 20:25, 18:25)

11. mai kell 18.00 Eesti – Šveits 2:3 (25:18, 19:25, 15:25, 25:23, 14:16)

13. mai kell 18.00 Eesti – Valgevene

14. mai kell 18.00 Eesti – Šveits