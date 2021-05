Lewis Hamilton tahab Mercedesega lepingupikendust

"Me ei taha midagi kiirustada, aga arvan, et me peame olema mõistlikud ja neid vestlusi alustama," ütles Hamilton pärast Hispaania GP-d, kus 36-aastane piloot karjääri 98. etapivõidu vormistas. "Need [vestlused] on väga komplekssed, seega loodan, et varsti saame alustada. Peamine on, et see ei segaks tööd."

Paus Hamiltoni ja Mercedese vahelistes lepinguaruteludes ei olnud planeeritud. Valitsev maailmameister ning tiimi pealik Toto Wolff seadsid enne kõnelusi aasta algul eesmärgiks, et Hamilton kindlustaks oma seitsmenda meistritiitli. Hooaja lõpus nakatus aga Mercedese esipiloot koroonaviirusega, pärast taastumist nakatus hoopis Wolff viirusega.

"Me ei taha kunagi olla positsioonis, kus olime jaanuaris ja veebruaris," ütles Hamilton. "See rikkus terve talve ära ja olen kindel, et sellest polnud abi ka Totole, seega tundus nagu meil polekski suuremat pausi olnud."

Hamilton sõlmis lõpuks siiski Mercedesega üheaastase lepingu ning on käesoleva hooaja vormel-1 MM sarja liidritabelis esikohal 94 punktiga. "Meil on veel 19 sõitu vaja teha, aga oleks väga tore, kui me saaks midagi paika enne pausi (augustis - toim), et siis saaks pausil olles näha selget pilti tulevikust."

Vormel-1 MM-sari jätkub 23. mail Monacos. Mullu jäi Monaco GP koroonaviiruse pandeemia tõttu ära.