Eesti naiste võrkpallikoondis alustas valikturniiri 0:3 kaotusega

Esimeses geimis oli Eesti lõpu eel juhtimas 22:20, aga geimi lõpu võitis kodunaiskond 5:1. Teises geimis oli viimane viigiseis 17:17, kuid seejärel võitsid valgevenelannad seitsmest järgmisest pallivahetusest kuus (23:18), millele eestlannadel enam vastust ei olnud.

Kolmanda geimi võtmehetk juhtus pärast seda, kui Eesti sai kolm punkti järjest ja asus juhtima 8:7. Valgevene korraldas seepeale 8:0 spurdi (15:8) ja kuigi Eesti suutis vahe veel kahele punktile vähendada (17:15), siis lõpus oli Valgevene taas selgelt üle.

Kertu Laak oli 16 punktiga kahe võistkonna peale kõige resultatiivseim mängija, Valgevene kasuks tõi Tatsiana Markevitš 13 ja Hanna Klimets 11 punkti.

Seega asus Valgevene kolme naiskonnaga valikgruppi juhtima. Eesti koondis peab teise kohtumise teisipäeval Šveitsiga. Finaalturniirile jõuavad grupi kaks paremat.

"Mingist küljest on Šveits meie suurem eesmärk. Oli võib-olla hea, et saime täna selle mängu siin alla," lausus Laak. "Väga loodan, et oleme homme platsil kindlamad, geimilõppudes ka. Et sealt neid asju ära tuua."