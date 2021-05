Edu käest andnud Eesti võrkpallinaiskond sai valikturniiril teise kaotuse

Avamängus 0:3 Valgevenele alla vandunud eestlannad võitsid Šveitsi vastu avageimi veenvalt 25:18, kuid lubasid siis šveitslannadel initsiatiivi haarata. Vastased võitsid kaks järjestikust geimi, jäädes peale 25:19 ja 25:15. Tasavägine neljas geim kuulus küll taas 25:23 Eestile, aga otsustavas viienda geimis jäid 16:14 peale šveitslannad, tulles seejuures välja 8:13 kaotusseisust.

Šveitsi vedas rünnakul Maja Storck, kes tõi 35 punkti (+23). Võrdselt 17 punkti lisasid võitjatele Korina Perkovac ja Laura Künzler. Eesti koondise resultatiivseim oli taas Kertu Laak, kelle arvele jäi 20 punkti (+11). Liis Kullerkann ja Nette Peit lisasid kumbki 13 punkti (+10 ja +4).

Vastuvõtul oli Šveits parem 43% vs 39%, rünnakul oli Šveits üle 40% vs 33%. Blokiga said mõlemad naiskonnad seitse punkti, servil lõid mõlemad kuus ässa (Šveitsil kogunes vigu 15, Eestil 10).

Finaalturniirile pääsemiseks tuleb kolmeliikmelises alagrupis tulla kahe parema sekka. Mõlema vastasega mängitakse kaks korda. Eelviimase kohtumise Valgevenega peab Eesti neljapäeval, Šveitsiga kohtutakse taas reedel.