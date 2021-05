Lewis Hamilton saavutas karjääri 100. parima stardikoha

Hamiltonile järgnesid laupäevases kvalifikatsioonis Red Bulli piloot Max Verstappen (+0,036) ja Mercedese tiimikaaslane Valtteri Bottas (+0,132). Neljanda aja sai kirja Ferrari juht Charles Leclerc (+0,769) ja viiendalt kohalt alustab pühapäeval Alpine'i piloot Esteban Ocon (+0,839).

Hamiltonil täitus kvalifikatsioonivõiduga ümmargune arv parimaid stardikohtasid ja seitsmekordne maailmameister oli sõidujärgselt heas tujus. "Ma ei suuda uskuda, et me oleme 100-ni jõudnud! Olen vaimustuses, see oleks nagu mu esimene!" ütles Hamilton. "Kes oleks osanud 2012. aasta lõpus arvata, et jõuame 100-ni."

Hispaania GP põhisõit algab pühapäeval kell 16.00.