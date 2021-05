Esimese vabatreeningu kiireim oli Valtteri Bottas

Bottasele järgnes esimesel vabatreeningul hollandlane Max Verstappen (Red Bull; 1.18,537) ja tiitlikaitsja Lewis Hamilton (Mercedes; 1.18,627).

Neljandale kohale jäi pärast esimest vabatreeningut McLareni sõitja Lando Norris (+0,440) ning esiviisikusse mahtus veel Ferrari piloot Charles Leclerc (+0,492).

It's a @MercedesAMGF1 sandwich with @Max33Verstappen in the middle for FP1! #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/jDj7Kxpsx7