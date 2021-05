Andres Petrov: Selby on juba praegu üks aegade parimaid

"Minu jaoks on Selby juba praegu üks aegade parimaid mängijaid ning see, et ta pääses finaali ei olnud mingi üllatus, sest see on juba tema neljas tiitel kaheksa aasta jooksul. See, et Murphy sinna pääses ja kuidas ta sinna pääses oli pigem üllatus, sest viimased poolteist hooaega on ta mänginud suhteliselt nõrgalt ja MM-idel pole ta hiljuti kaugele jõudnud," kommenteeris Petrov esmaspäeval lõppenud maailmameistrivõistlusi.

Snuukri valitseva Eesti meistri hinnangul on tipptasemel mängu olemus muutunud. Kui varasemalt piisas võitudeks pelgalt täpsetest löökidest, on nüüd snuukris suurem roll ka psühholoogial.

"Selby on tänapäeva snuukri kõige modernsem variant. Kui Ronnie O'Sullivan alustas ja Stephen Hendry oli kõrgel tasemel, siis oli kõige olulisemal kohal suurte seeriate tegemine ja sellega võideti matše ja turniire. Nüüd teevad neid seeriaid põhimõtteliselt aga kõik ja kõik võivad favoriite võita," analüüsis Petrov.

"Taktikaline mõtlemine, kus kaalud absoluutselt kõike ega anna vastasele varianti midagi teha, on nüüd kõige suurem asi, mida saad teha. Snuukri teine aspekt on ju psühholoogia: sa võid osata teha laual kõike, aga kõige olulisemal hetkel kaob sul mäng käest, sest oled pinge all. Selby on just selles osas eeskuju, suutes ka kõige raskemas olukorras ikkagi oma mängu näidata ja matši võita. Ta on tõeline sportlane ja sellised peavadki MM-e võitma."

Võttes lõppenud tiitlivõistlused kokku, leiab Petrov, et MM-il näidatud tase oli varasemast veelgi kõrgem.

"See oli võib-olla parim MM läbi aegade. Sajaste seeriate arv oli ülisuur - eelmine rekord oli sada, aga nüüd on see 108. Eelmisel aastal oli neid vaid 79. Oli väga palju tasavägiste freimilõppudega matše. Poolfinaalid olid väga huvitavad: näiteks Selby matš Stuart Binghamiga oli ehk turniiri kõige pingelisem matš. Sajaseid seeriaid ei olnud poolfinaalides ja finaalis küll nii palju kui võinuks, aga seda sellepärast, et tase oli kõrge ja mängijaid kaalusid kõiki riske ega andnud vastastele nii palju võimalusi."