Snuukri maailmameistriks tuli Mark Selby

Kahepäevast vastasseisu alustas paremini 2005. aasta maailmameister Murphy, kes asus juhtima 2:0, 5:3 ja 6:5, kuid järgmisest seitsmest partiist koguni kuus kuulusid Selbyle.

10:7 edu saavutanud Selby ei lasknud vastast enam kordagi lähemale kui kaks frame'i ning jõudis 120-punktise seeriaga seisul 17:13 ühe võidu kaugusele maailmameistriitlist.

See aga ei tulnud kohe lihtsalt, sest Murphy võitis kaks järgmist century break'idega (100, 103) ja omas võimalust kolmandaski, aga ei suutnud laua servas olnud punast keerulise löögiga sisse saada ning Selby kasutas šansi ära.

37-aastane Selby, hüüdnimega "The Jester from Leicester" (tõlkes "Leicesteri Kojanarr") tuli maailmameistriks ka 2014., 2016. ja 2017. aastal. Moodsal ajal on temast rohkem tiitleid Stephen Hendryl (7), Ray Reardonil (6), Steve Davisel (6) ja Ronnie O'Sullivanil (6).

16 aastat tagasi maailmameistriks kroonitud Murphy on pärast seda jõudnud finaali veel kolm korda (2009, 2015 ja tänavu) ning pidanud kõigil puhkudel vastase paremust tunnistama.

Tiitlikaitsja ja kuuekordne maailmameister O'Sullivan jõudis tänavu teise ringi, kus kaotas šotlasele Anthony McGillile 12:13. Maailma esinumber Judd Trump pääses veerandfinaali, kus kaotas aga Murphyle 11:13.