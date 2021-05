Meeste võrkpallikoondis alustas ettevalmistust Kuldliigaks 22 mängijaga

Eesti mängib Kuldliiga A-alagrupis koos Läti, Belgia ja Hispaaniaga. Esimene turniir peetakse Tartus 28.-30. mail ning teine Lätis Liepajas 4.-6. juunil. Kuldliiga finaalturniir toimub Belgias Kortrijkis 18.-20. juunil.

Finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja, lisaks on koha finaalturniirile taganud korraldaja. Kui korraldaja peaks oma alagrupis esimeseks tulema, tagab koha finaalturniiril ka kõigi alagruppide võrdluses parim teise koha saanud võistkond.

Kuldliiga kaks paremat taganuks koos korraldaja Portugaliga koha FIVB Challenger Cupil, et võidelda koha eest Rahvuste Liigas, ent FIVB otsustas koroonaviirusele viidates Challenger Cupi sel aastal mitte korraldada.

Peatreener Cedric Enard tahab ka Kuldliigas saavutada head tulemust ja ei võta seda kui vaid ettevalmistust sügiseseks EM-finaalturniiriks. "Kuldliiga pole pelgalt EM-iks valmistumine, minu eesmärk on ka siin head tulemust saavutada. See on tähtis võistlus ja ma lähen igat mängu võitma," ütles juhendaja alaliidu pressiteate vahendusel.

"Kolm esimest nädalat on minu jaoks samuti väga olulised, saame üle pika aja koos tööd teha ja mul on hea meel kõiki mehi näha. Mängijate hetkevormi osas on raske midagi öelda, eks esimesed nädalad ja kontrollmängud Lätiga annavad ses osas parema pildi. Saame kolm nädalat 22 mehega tööd teha ja loodan, et suudame esimesteks mängudeks saavutada korraliku vormi," lisas Enard.

Esimesed kontrollmängud peetakse 20.-22. mail Tartus Läti vastu. Seejärel ootab samuti kodusaalis ees esimene Kuldliiga alagrupiturniir.

Koondisesuve esimeses pooles ei tee eri põhjustel kaasa Oliver Orav, Martti Juhkami ja Andrus Raadik.

Kontrollmängud Lätiga:

20. mai kell 15.00 Eesti A – Läti A, treeningmäng

20. mai kell 16.30 Eesti B – Läti B, treeningmäng

21. mai kell 17.00 Eesti – Läti, ametlik kontrollmäng

22. mai kell 11.00 Eesti – Läti, treeningmäng

Meeste Kuldliiga alagrupid:

A-alagrupp: Belgia, Hispaania, Eesti, Läti

B-alagrupp: Holland, Ukraina, Slovakkia, Rumeenia

C-alagrupp: Türgi, Tšehhi, Valgevene, Portugal

1. alagrupiturniiri ajakava, Tartu:

28. mai kell 17.00 Eesti – Hispaania

29. mai kell 19.00 Eesti – Läti

30. mai kell 19.00 Belgia – Eesti

2. alagrupiturniiri ajakava, Liepaja:

4. juuni kell 16.00 Eesti – Hispaania

5. juuni kell 19.00 Belgia – Eesti

6. juuni kell 17.30 Eesti – Läti

Eesti rahvusmeeskonna kandidaadid:

Sidemängijad: Kert Toobal (Bigbank Tartu), Robert Viiber (Libertas Cantù, Itaalia), Markkus Keel (Nice Volley-Ball, Prantsusmaal), Renet Vanker (Selver Tallinn).

Temporündajad: Henri Treial (ST NAZAIRE VOLLEY-BALL, Prantsusmaa), Ardo Kreek (Arago de Sète, Prantsusmaa), Timo Tammemaa (ASSECO RESOVIA RZESZÓW, Poola), Alex Saaremaa (Bigbank Tartu), Andri Aganits (P.A.O.K. Thessaloniki, Kreeka), Mart Naaber (CV Teruel, Hispaania).

Nurgaründajad: Karli Allik (Netzhoppers KW-Bestensee, Saksamaa), Martti Juhkami (VFB Friedrichshafen, Saksamaa), Märt Tammearu (Bigbank Tartu), Robert Täht (ASSECO RESOVIA RZESZÓW, Poola), Kristo Kollo (Selver Tallinn), Oliver Orav (Selver Tallinn), Andrus Raadik (Selver Tallinn), Albert Hurt (Bigbank Tartu), Stefan Kaibald (Bigbank Tartu).

Liberod: Silver Maar (Pärnu VK), Johan Vahter (Saaremaa VK).

Diagonaalründajad: Oliver Venno (Police Qatar, Katar), Renee Teppan (Selver Tallinn), Hindrek Pulk (Saaremaa VK), Valentin Kordas (TalTech).

Peatreener Cédric Énard (Berliini Volley, Saksamaa), abitreenerid Loïc Geiler (Frejus, Prantsusmaa) ja Oliver Lüütsepp (Akaa Volley, Soome), abitreener/statistik Alar Rikberg (Bigbank Tartu), statistik/mänedžer Märt Pajusalu (Saaremaa VK), füsioterapeut Siret Kalbus, füsioterapeut Meribel Saar, mänedžer Robin Ristmäe.