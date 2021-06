Raadik taasliitub Soome tippklubiga

34-aastane nurgaründaja mängis Salos ka hooajal 2018/2019, kuid lahkus meeskonnast erimeelsuste tõttu enne hooaja lõppu. Raadik kinnitas, et konfliktid on lahendatud ja ootusärevus uue hooaja ees on suur.

Möödunud hooajal esindas Raadik Selver Tallinna ridasid, kus jagas mänguaega Kristo Kollo ja Oliver Oravaga.

Soome klubiga liitumine oli oodatud samm, sest eestlasel on Soome võrkpallikoondise endise kapteni Elina Salomäkiga pooleteiseaastane tütar Sade ning perekond on end Soomes sisse seadmas.

Lisaks Soomele ja Eestile on Raadik mänginud ka Türgis ja Tuneesias.