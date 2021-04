Portugali GP teise vabatreeningu väledaim oli Hamilton

Valitsev maailmameister Hamilton sai ringi kiireimal läbimisel kirja aja 1.19,837. Teist aega näitas hollandlane Max Verstappen (Red Bull; +0,143), kolmas oli Hamiltoni tiimikaaslane Valtteri Bottas (+0,344).

Esikolmikule järgnesid Carlos Sainz (Ferrari; +0,360) ning Alpine piloodid Fernando Alonso (+0,383) ja Esteban Ocon (+0,398).

A strong session for @LewisHamilton



#PortugueseGP #F1