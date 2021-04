Esimese vabatreeningu nobedaim oli Valtteri Bottas

Bottas ja Verstappen heitlesid terve sessiooni kiireima ringiaja pärast ning lõpuks jäi peale Mercedese piloot. Kolmas oli Verstappeni tiimikaaslane Sergio Perez (+0,198).

Tiitlikaitsja Lewis Hamilton (Mercedes) oli esimesel vabatreeningul viies (+0,319), jäädes lisaks eelnevatele alla ka Ferrari piloodile Charles Leclercile (+0,236).

Oma debüüdi F1 etapi vabatreeningutel tegi Alfa Romeo ametlik varusõitja Callum Ilott. Itaallast Antonio Giovinazzit asendanud britt näitas 17. aega (+2,158).

A good start to the weekend for @ValtteriBottas



And nice work from @callum_ilott on his F1 track debut#PortugueseGP pic.twitter.com/ZjmflTF0XM