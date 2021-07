Epp Mäe: usun, et ükski vastane ei oota matši minuga

Mäe on Jaapanis juba pikalt kohal olnud, eellaager tehti Nagano külje all Sakus. "Arvan, et ettevalmistus seal läks mõnes mõttes üle kivide ja kändude, aga trenni mõttes läks kõik nii nagu pidi ja ma olen valmis," ütles Mäe.

Mis juhtus, et üle kivide ja kändude? "Meil oli kerge ehmatus see, et treener Ahto [Raska] andis ühe positiivse süljeproovi, mis hiljem ninatestidega osutus ikkagi negatiivseks," sõnas Mäe.

"Tegelikult mõned päevad hiljem ta andis veel ühe positiivse, ta andis tegelikult kaks positiivset proovi," avaldas Mäe. "Meile seletati seda niimoodi, et süljeproovid ei võta mitte ainult COVID-it, vaid võtavad ka teisi viirushaigusi. Ahto jäi haigeks ja see test korjas selle üles. Ta viidi uuesti ninatestidele ja need olid jälle negatiivsed. Aga ettevaatuse mõttes võtsime nõuks, et hoiame Ahtost eraldi, et ei tuleks rohkem neid valepositiivseid ja keegi teine haigeks ei jääks. Ahto siis sisuliselt oli karantiinis."

"Nüüd on Ahto terveks saanud, aga ta endiselt hoiab meiega distantsi," lisas Mäe. "Tänases trennis oli tal mask ees ja liiga lähedale me talle ei roninud. Me ei taha mingisuguseid liigseid riske praegu võtta. Lihtsalt oli nii. Aga trennid sain kõik ära teha, mul on ka treener Maksim Maksimovitš siin, tema võttis juhendamise üle. Lõppkokkuvõttes kõik läks tegelikult hästi ja positiivses võtmes."

Mäe nentis, et tunneb juba võistlusnälga. "Absoluutselt, peab õigel ajal õiges konditsioonis olema, tähelepanelik, terav. Kõik on olemas, tuleb lihtsalt õigel päeval matil seda näidata," arutles ta. "Usun, et ükski vastane ei oota matši minuga. Meil on tase keskmiselt väga kõva. Loeb see, kelle pea paremini töötab sellel päeval."

Kahekordse MM-pronksi ja valitseva Euroopa meistri Mäe sõnul on ta viimastel päevadel eelkõige rõhku pannud iseendale. "Kuidas ma ennast tunnen ja milliste mõtetega ma sinna üldse lähen. Igasugused liigsed mõtted kõrvale lükata ja keskenduda ainult sellele, mis on vaja," selgitas ta. "Tean, mis minu eesmärgid on, milleks ma sinna lähen. Arvan, et olen hea ettevalmistuse saanud ja loodan, et sellel päeval kõik laabub."

Mäe võistlus algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 5 hommikul, medalimatšid peetakse 2. augustil.

"Homme on veel trenn ja siis on juba võistluspäev. Viimased treeningud teen treeneriga, lihtsalt läbi käia võtmepunktid. Ja ongi mati peale minek!" ütles Mäe.