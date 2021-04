Hamilton sai karjääri 99. parima stardikoha

"Mulle meeldib see, mulle meeldib see väljakutse," lausus Hamilton pärast kvalifikatsiooni. "Meil on siin kaks Red Bulli ja see teeb kindlasti strateegia valimise raskemaks, neid on suurepärane sõidukiirus."

Rahul oli ka Hamiltoni samuti esireas startiv Perez. "Ma ei oodanud seda arvestades seda, kus olime eile," lausus treeningutel Esteban Oconiga kokku põrganud mehhiklane. "Oleksin pidanud saama parima stardikoha. Tegin viimases kurvis vea. Aga loeb homne."

Karjääri 99. kvalifikatsioonivõidu võtnud Hamiltoni meeskonnakaaslane Valtteri Bottas oli kaheksas (+0,487).

Red Bullide ja tema vahele mahtusid veel Charles Leclerc (Ferrari; +0,087), Pierre Gasly (AlphaTauri; +0,379), Daniel Ricciardo (McLaren; +0,415) ja Lando Norris (McLaren; +0,464).

Ferrari teine piloot Carlos Sainz viimasesse kvalifikatsioonisessiooni ei jõudnud ja lõpetas 11. kohaga.

Tänavu F1 sarjas debüteeriv jaapanlane Yuki Tsunoda (AlphaTauri) tegi kohe kvalifikatsiooni alguses avarii ja kiiret ringi kirja ei saanudki.

