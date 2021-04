TÜ/Kalevi resultatiivseim Roosalu: oleme suutnud leida oma mängu

Seeria avamängus oli tallinlannasid enim kimbutanud võistkonnakaaslane Anna Gret Asi. Sellest lähtuvalt tuli teiseks kohtumiseks plaanid ümber teha.

"Rääkisime küll, et on arvata, et nad tulevad talle kõvasti peale. Et keegi meist peab võib-olla rohkem pingutama," lausus Roosalu ERR-ile.

Finaalseeria teise võidu aluseks peab ta siiski koostööd. "Oleme suutnud leida oma mängu, igaühel tiimis on oma roll ning oleme leidnud need mängijad ja kohad ilusti üles."

"Oleme harjunud nendega mängima. Juba piisavalt mänge nendega, et teada, mis neil on hea, mis neil on nõrgad kohad," jätkas ääremängija.

"Mõlemad tiimid on hooaja käigus arenenud. Taktikaliselt oleme asju veidi muutnud. Alguses oli pigem see, et ei teadnud, mida kõik teevad."

Meistritiitlist on üks võit veel vajaka. Kolmas mäng peetakse koduses Tartus. "Meil on kindlasti kodusaalieelis. Tahame väga-väga võita. Võidumaitse on juba tunda. Anname endast kõik, ei hoia midagi tagasi."