Läti meister läheb finaalturniirile vastu nõrgendatud koosseisuga

Nimetatud mängijad on tegelikult eemal olnud juba pikemat aega. Nii Läti meistrivõistluste viie mängu peale veninud finaalseerias kui ka eelmise nädala Balti liiga veerandfinaalis tegutsesid hüppeliigesevigastuse küüsis oleva Jemeljanovsi ja põlveprobleemiga maadleva Adamovicsi asemel vastavalt Janis Medenis ja Gustavs Freimanis, vahendab Võrkpall24.ee.

"Jemeljanovs ja Adamovics ei mängi homme ega ülehomme," kinnitas värske Läti meistri füsioterapeut Ilva Jurgevica võistkonna neljapäevaõhtusel treeningul.

Et Jekabpilsi võistkond on tänavu küllaltki ühtlane, ei saa öelda, et meeskond Medenise ja Freimanisega otseselt kvaliteeti oleks kaotanud, lihtsalt vangerdamisvõimalusi on vähem. Jekabpils kohtub Kuressaares esimeses poolfinaalis kell 16 Saaremaa Võrkpalliklubiga. Teise finalisti selgitavad kolm tundi hiljem algavas kohtumises Tartu Bigbank ja Tallinna Selver.

Loe pikemalt portaalist Võrkpall24.ee.