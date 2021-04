Kalmazidis: kui Selver võitis karika ja Tartu tuli meistriks, siis nüüd on meie kord

Nelja klubi osalusel peetavale finaalturniirile jõudsid Eestist Saaremaa Võrkpalliklubi, Selver Tallinn ja Bigbank Tartu ning Lätist sealne meister Jekabpilsi Luši.

Üks poolfinaal on Eesti klubide siseasi, kui finalisti selgitavad Eesti karikavõitja Selver ja värske Eesti meister Tartu. Eesti-Läti duelli näeme aga kodusaalis mängiva Saaremaa ja Jekabpilsi vastasseisus.

Saarlastele mõeldes on ilmselt kõige olulisem teada, kui palju saab neid aidata meeskonna rünnakuliider Hindrek Pulk. Diagonaalründaja vigastas Eesti meistrivõistluste esimeses finaalkohtumises hüppeliigest ja teises mängus väljakul ei käinud.

Pulga jaoks valus maandumine toimus 28. märtsil ehk kaks ja pool nädalat tagasi. "Hindreku jala seisund on hea. Vigastuse saamisest on möödas pea-aegu kaks nädalat," lausus Kalmazidis intervjuus Vikerraadios. "Ja ta on tagasi on harjumuspärases vormis. Oleme sellega rahul. Võimalik, et Hindrek pole veel 100% valmis, aga ta on valmis mängima."

Kui Eesti klubid on omavahel sel kevadtalvel palju mänginud, siis Läti meistri Jekabpilsi praegusest seisust teavad võrkpallisõbrad ehk veidi vähem. Avo Keel ning Janis Sirelpuu leiavad, et poolfinaalis on Saaremaa Jekabpilsi vastu soosik.

Kuidas iseloomustab Läti klubi Ioannis Kalmazidis? "Jekabpils on hea meeskond. Tegemist on noore kooslusega, milles on palju energiat ja väga palju organiseeritust. Noorusele vaatamata mängivad nad väga hästi – Läti võrkpallikultuur on hea, mängu tuntakse."

"Jekabpils on üsnagi heas tasakaalus meeskond. Neil on kõigil positsioonidel noored võrkpallurid, neil on kalduvus teha kohtumise käigus palju positsioonilisi vahetusi," jätkas Saaremaa peatreener. "Nurgaründaja võib mängida diagonaalründaja kohal ja vastupidi. Seega, iseloomustaksin neid just tasakaalustatud meeskonnana."

"Näiteks Tartul on kaks-kolm väga kogenud mängijat ja lisaks kaks-kolm väga noort kõrgekvaliteedilist mängijat. Sama jutt kehtib Selveri kohta. Jekabpils on aga üldistatult öeldes noor meeskond, kuid mängib organiseeritud head võrkpalli."

"Mõistagi on Jekabpilsil paar meest, kes toovad rohkem punkte: Kristaps Smits – üks põhiründajaid. Neil on hea sidemängija, kaks noort ja head keskblokeerijat," lõpetas Kalmazidis.

Vahetu suhtlejana tuntud Kalmazidis ei jää vastust võlgu, kui temalt küsida, kes võiks olla reedel algava turniiri favoriit? "Favoriiti välja tuua on alati väga raske. Ja soosiku nimetamine pole väga diplomaatiline. Aga kui ütleme, et Selver võitis Eesti karika ja Tartu Eesti meistrivõistlused, siis arvan, et nüüd on meie kord."