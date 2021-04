Soome pakub favoriidiks Selverit: suurte mängude mehed põlvevalule ei mõtle

Paaris Tartu Bigbank ja Selver on Tartu tulnud juba Eesti meistriks, Balti liiga veerandfinaalis tuli ühes mängus kaotus Pärnule. Selver teenis Eesti meistrivõistluste pronksi, kaotades poolfinaalseeria Saaremaale 2:0 eduseisust. Balti liiga veerandfinaalis alistati kahel korral TalTech.

"Võiks arvata, et kui Balti liigas mängitakse see ühe päevaga välja, võiks see natuke soosida kogemust ehk Selverit, kellel on nimekad mängijad. Tartu oleks sellise pika seeria võistkond, aga väga raske öelda. Kõik, mis juhtub sellel päeval, saab otsustavaks," arvas endine võrkpallikoondislane Rando Soome intervjuus ERR-ile.

Poolfinaalis Jekabpilsiga kohtuv Saaremaa on juba teeninud Eesti meistrivõistlustel hõbeda ja Balti liiga veerandfinaalis alistati Leedu klubi Amber-Arlanga.

"Saaremaal on muidugi kodusaal, pluss mulle tundub, et nende rünnaku liider Hindrek Pulk on pärast vigastust suures mängus tagasi," sõnas Soome. "Aga Jekabpils on Lätis tuhisenud väga võimsa hooga, ma arvan, et sealt tuleb selline Läti karutapja jõud Eestisse."

Balti liiga finaalturniiril pikki play-off'e ei ole, vaid poolfinaalid ja finaal. Millisele meeskonnale neljast see kõige rohkem sobida võiks? "Ma arvan, et see võiks olla selline Selveri-sugune võistkond, kus on Renee Teppan, [Kristo] Kollo, [Andrus] Raadik - suurte mängude mehed. Põlved võib-olla valutavad, aga sa võtad ennast kokku ja ei mõtle, mis saab homme-ülehomme. Arvan, et kogenud meeskonda võiks see soosida," mõtiskles Soome.