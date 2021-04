Tilga täitis olümpianormi Eesti kõigi aegade viienda tulemusega

Karel Tilga võitis USA-s Athensis toimunud kümnevõistluse 8484 punktiga, millega eestlane täitis ühtlasi ka olümpianormi, tõustes maailma hooaja edetabeli liidriks. Eesti kõigi aegade edetabelis on Tilga nüüd viies.

Tilga järel sai teise koha ameeriklane Garrett Scantling, kogudes 8476 punkti ning kolmas oli Zach Ziemek 8213 punktiga. Teise eestlasena võistelnud Karl Robert Saluri sai kirja 7983 silma, mis andis neljanda tulemuse. Maicel Uibo testis oma vormi erinevatel üksikaladel.

Eesti kõigi aegade edetabelis jäävad Tilga ette Erki Nool (8815), Maicel Uibo (8604), Kristjan Rahnu (8526) ja Valter Külvet (8506). Olümpianormi, milleks on 8350 punkti, on täitnud nüüd kolm eestlast: Uibo, Tilga ja Johannes Erm.

Kümnevõistlejad alustasid teist päeva 110 m tõkkejooksuga, kus Tilga ajaks mõõdeti esimeses jooksus 15,16. Teises jooksus startinud Saluri sai kirja 15,18. Päeva kiireima aja jooksis Garrett Scantling, kelle tulemuseks oli 14,18.

Kettaheites sai Tilga päeva parimana kirja kolmandal katsel 47.13 meetrit. Athensis vaid üksikaladel kaasa lööv Maicel Uibo heitis 42.92 meetrit ja sai kolmanda tulemuse, Saluri oli 40.17 meetriga viies.

Teivashüppe eel muutus ilm Athensis nii kehvaks, et võistlust otsustati jätkata sisetingimustes. See ei mõjutanud Tilga olümpianormi jahtimist. Teivashüppes sai ta kirja 4.92 meetrit. Eelmises rekordiseerias ületas Tilga 4.70 meetrit, mis tähendab, et ka teivashüppest sai eestlane korraliku punktilisa. Saluri ületas 4.92 ning Uibo 5.12.

Odaviske eel jäi vihm järele ning võistlus jätkus väljas. Tilga viskas oda kolmandal katsel 66.55 meetri kaugusele, millega ta teenis alavõidu. Scantling sai kirja 65.75, Uibo 58.27 ning Saluri 53.91 meetrit.

1500 meetri jooksus sai Tilga päeva parima aja võimsa isikliku rekordiga 4.26,95. Kaasmaalast vedanud Saluri tulemuseks mõõdeti 4.28,02.