Tilga: see võistlus näitas, et olümpianorm on vägagi käeulatuses

"Täitsa hullumaja, kuus rekordiparandust ja mitte väikest. Teivashüppes kolm kõrgust ja kauguses 15 cm. Praegu ei oska emotsioone veel kokku võtta, homme oskaks paremini," olid Tilga esmased muljed intervjuus ERR-ile. "Teadsin, et olen kõvasti paremas vormis, kui tegin kuu aega tagasi 5700 punkti midagi, aga kas ma sellist asja ootasin? Ei ütleks. Ise võtsin 6000+ eesmärgiks."

"Arvan, et kui teed peaaegu seitse isiklikku rekordit, siis ei saa öelda, et midagi oleks sisse jäänud. Selles aastaks võib öelda, et see oli maksimaalne tulemus. Järgmisel aastal need maksimaalsed tulemused nihkuvad jälle kaugemale," jätkas Tilga, kellele tegi enim head meelt kaugushüppe rekordi parandamine.

"Ma vist juba kaks aastat tagasi, kui küünarnuki operatsioon oli, tahtsin hüpata 7.60. Kogu aeg olen rääkinud, et see on mul jalas. Nüüd hüppasin ära ja see pakkus positiivset emotsiooni. Seda tulemust ootasin rohkem kui seda, et ma teibas pea viis ära hüppasin. Teibas on see hooaeg olnud väga ebastabiilne. Heal päeval näen hüppaja moodi välja, halval päeval mitte. Täna langesid kõik asjad kokku ja adrenaliin oli üleval ning tuli ulme tulemus," ütles Tilga.

Kas raskete aastate järel oli seda positiivset emotsiooni kindlasti vaja? "Kindlasti oli. Ütlesin, et hooaja alguses, kui 5700 tuli, siis seal olid omad tegurid mängus. Sügisel olin pikalt tagareielihasega natuke kimpus, see lõi enesekindlusele väikese põntsu küll, kuna on olümpia-aasta ja tegin 300 punkti isiklikust vähem. See võistlus tõi enesekindluse kohe tagasi," kinnitas Tilga, kelle jaoks US üliõpilasmeistritiitel suurt rolli ei mängi.

"Üldiselt nad siinpool ookeani teevad sellest suure numbri, aga minu jaoks see ei ole hooaja peaeesmärk. Minu sihiks on ainult olümpianorm ja kui see tuleb, siis seal hästi esineda. Tore boonus muidugi," ütles Tilga, kes hoiab nüüd Eesti kõigi aegade edetabelis neljandat kohta, kaotades seejuures Maicel Uibole vaid ühe punktiga. "Ma enne tuhandet teadsin, et võidan ära, sest tiimikaaslasel, kes on ülimalt talendikas, pole mu vastu võimalust, kui ma oma jooksu ära teen. Pidin teda edestama vaid nelja sekundiga. Üritasin enne jooksu mitte telefoni vaadata, aga nägin ikka sõnumit, et kui jooksen 2.36 siis teen Maiceli tulemusele ära. Mõttes see number mul kindlasti oli."

Kuidas pidas Tilga tervis seitsmevõistluse jooksul vastu? "Eks neid asju ikka oli, mis häiris, aga rajalt midagi maha ei võtnud. Üldkokkuvõttes jõudsin tervena lõpuni teha selle mitmevõistluse," jätkas Tilga. "Tõestasin endale, et hooaja alguses kõikuma löönud enesekindlusel pole alust, kuigi kaks-kolm aastat pole korralikku kümnevõistlust teinud. See võistlus näitas, et pean lihtsalt kokku panema kümnevõistluse ja siis on olümpianorm vägagi käeulatuses."

Järgmisel nädalal Tilga puhkab ning seejärel hakkab valmistuma esimeseks kümnevõistluseks, mis toimub juba kahe-kolme nädala pärast. "Ma arvan, et kompama ei ole sinna midagi minna. Pingete mõttes oleks hea, kui võimalikult vara saaks olümpianormi ära teha. Lähen sinna mõtetega seda rünnata," kinnitas Tilga, kelle sõnul on ettevalmistus sujunud enam-vähem hästi. "Vigastus, millest rääkisin, juhtus oktoobri alguses ja peale jõule sain teha esimesi sprinte 85-90%. See natuke takistas, aga mõtlesin, et tuleb pikk aasta ja NCAA sisehooaeg ei ole mu jaoks prioriteet number üks. Kui saan jaanuaris trenni teha, siis peaksin olema esimeseks kümnevõistluseks valmis. Praegu tundub, et asjad liiguvad õiges suunas."