Mõnnakmäe: Võru naiskond on heas mõttes ebamugav vastane kõigile

"Tahtsime täna kodusaalis ära lõpetada selle seeria. Kui oleme kaks eelnevat mängu mänginud tasavägiselt, ja müts maha Võru ees, nad on väga hästi vastu hakanud meile ja teinud väga head mängu, siis mulle tundus, et Võru väsis täna ära ja see ei olnud enam selline võistlus nagu siin kaks eelnevat mängu. Me tegime natuke parema mängu ja tulime päris kindlalt täna siia," rääkis Mõnnakmäe intervjuus ERR-ile.

"Võru on igal aastal üllatanud, ta on heas mõttes ebamugav võistkond kõigile. Nad tegid väga kõva poolfinaali Tartuga ja nad on täiesti väärt finaalkohta, selles mõttes üllatust polnud. Me pidime oma asjadele keskenduma ja tööd tegema, vahet ei olnud, kes vastu tuleb. Oli huvitav ja hea, et Võru tuli ja finaal kujunes tasavägiseks," lisas Mõnnakmäe, kelle sõnul on kõik kolm tänavu võidetud tiitlit omamoodi. "Kolm tiitlit oligi meie eesmärk. Tegime oma töö ära. Iga tiitel on omamoodi. Kui Balti liigat mängisime, siis koroona mõjutas meid natuke ja täna Eesti meistriks tulla - meil pole väga paljud Eesti meistrid olnud ja see on kindlasti väga väärtuslik võit!"

18. aprillil koguneb koondise laager. Järgmise nädala jooksul tõmbavad mängijad koormuse alla, kuid hoiavad end vormis, et seejärel ühiselt koondise treeningutega alustada. "Ega igal pool on probleemid mängimistega, see ei ole koroona ajal ainult Eesti probleem, et saime vähem mängida. See on teistes liigades ka nii," ütles Mõnnakmäe. "Nüüd on ettevalmistulaager, tuleme siia ja teeme kõvasti tööd. Ei saa tagant järgi mõelda, mis vorm on, alustame ja püüame võimalikult hästi end kokku võtta ja näidata parimaid tulemusi. Igal pool on selline aasta."