Deschamps: hispaanlased lugesid väga hästi meie mängu, me ei leidnud lahendusi

"Ilmselgelt on see Hispaania meeskond väga tugev ja nad tõestasid seda täna õhtul," lausus Deschamps pressikonverentsil. "Olime oma tavapärasest tasemest veidi kehvemad ja tegime rohkem tehnilisi vigu kui eelmistes mängudes. Samuti jäime pisut alla füüsiliselt."

Peatreener lisas, et tema hoolealused pidid Hispaaniale probleemide valmistamiseks tegutsema täisvõimsusel, aga jäid võtmeolukordades alla. "Me teame Hispaania kvaliteeti ja edasipääsuks pidime olema oma parimas vormis, aga me ei olnud," sõnas ta enesekriitiliselt.

Prantsusmaa mängu häirisid ka keskkaitsja William Saliba vigastus. Samuti pidi poolkaitsja Adrien Rabiot end kiire kollase kaardi tõttu tagasi hoidma. Deschamps sõnas, et Hispaania võime lugeda nende sööte ja rünnakut takistas neil oma rütmi leidmast.

"Nad on väga head meie mängu ja söödusuundade lugemises, et vahelt lõigata," jätkas 2018. aastal koondise maailmameistriks tüürinud prantslane. "Me ei leidnud lahendusi. See, et me ei suutnud korrata seni näidatud rünnaku- ja tehnilist kvaliteeti, on osaliselt meie endi süü, kuid ka Hispaania väärib tunnustust, et takistas seda meil teha."

Deschampsi sõnul olid mängijad riietusruumis mõistagi löödud, kuid turniiri edukaid hetki ei tasu alahinnata. "Pettumus on tohutu. See on seltskond võitlejaid ja valus on näha teekonna lõppemist. Ma ei taha kõike, mida oleme teinud, ära visata, aga selles mängus näitas Hispaania, et neis on midagi rohkemat."