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Jürgen Henn: meeskond mängis väga suure isu ja innuga

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: Ken Mürk/ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondis alistas A. Le Coq Arenal toimunud Balti turniiri finaalis Leedu 1:0 ja sai teist korda järjest tiitlit tähistada. Otsustava värava lõi vahetusest sekkunud Karel Mustmaa, kes oli eelnevalt üldsegi U-21 koondise juures.

"Meeskond mängis väga suure isu ja innuga. Julgelt, mida me kindlasti tahtsime," kiitis peatreener Jürgen Henn vahetult pärast matši. "Mängime nii, et ei karda eksida! Sel kiirel väljakul mitmes momendis ebaõnnestus viimane puude või löök. Aga tundsin, et kontrollisime mängu. Otsime kogu aeg, üritasime ohustada. Väga pikalt vastasel väga midagi ei tekkinud."

20-aastane Mustmaa poolfinaalis ei mänginud ja oli seotud hoopis U-21 koondisega, kus lõi Leedu omaealistele 2:2 viigimängus mõlemad väravad. Vaid paar päeva hiljem sahistas ta puuri ka täiskasvanute koondise vastu.

"See näitab seda, et tee U-21-st läbi käia on tähtis," rõhutas Henn. "Ei saa eeldada, et minu koht on alati A-koondises. See on ka põhjus, miks käia seal mängimas, saada minuteid ja näidata mulle, et tegin võib-olla mingi hetk vale otsuse. Nii ta peabki käima, ma arvan!"

Henn nõustub, et juunikuine aken on sügisesi mänge silmas pidades väga tähtis. "Päris palju häid hoiakuid ja kuidas tahtsime natuke mängida rohkem Eesti särgi eest, kui on mõnda aega olnud. Tahtsime seda kultuuri kasvatada ja tegime selles suunas õige sammu."

Eesti koondise väravavaht Karl Jakob Hein oli turniiri võidu järel väga emotsionaalne. "Me lihtsalt proovime Eesti rahvale kõik anda. See aken oli meie plaan valmistuda sügiseks, mängida ägedat vutti, pressida, lüüa väravaid, vastasele mitte hingamisruumi anda. Me ei võitnud MM-i, aga tegime suure sammu tuleviku suunas."

Toimetaja: Siim Boikov

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