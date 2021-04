Graumann: TalTech mängis hoopis teistmoodi kui eelmises kahes mängus

"Täna mängis TalTech hoopis teistmoodi kui eelmises kahes mängus. Mäng oli kiirem, serv oli käes, nad ei vahetanud ühtki nurka välja ja võib-olla me olime natuke väsinud ka, aga kokkuvõttes oli ikka positiivne," ütles Graumann intervjuus ERR-ile.

Mida andis hõbemedal Võru naiskonnale? "Seal on noori mängijaid, kelle pärast on võistkond kokku pandud, et neile oleks väljund ja nüüd nad said EMV finaalis mängida ja arvan, et pool Võru linna, kui mitte rohkem, elas kaasa. Arvan, et see on suur asi," jätkas Graumann, kelle sõnul on igas väikelinnas oluline, et neil oleks meistriliigas mängiv klubi. "Seal on väga palju pealtvaatajaid ja praegu, kui see on internetti kolinud, siis on veel eriti palju pealtvaatajaid, kuigi seda pole platsi peal tunda."

Mida tähendab hõbemedal Graumannile endale? "Mulle lihtsalt meeldib võrkpall. Ma peaks juba ammu olema võrkpalli mängimise lõpetanud, aga kuidagi mängin veel ja väga hea oli mängida," lisas 38-aastane võrkpallur.