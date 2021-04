Mett: sellise võistkonnaga ei tohi kaotada ühtki geimi ega mängu

Kullaseeria kolmas mäng oli kõige ühepoolsem ja suurfavoriit sai kindla 3:0 võidu. "Plaan oli sama kindlalt mängida nagu täna terve seeria, aga Võru osutas visa vastupanu," tunnistas Mett intervjuus ERR-ile. "Kui Võrust saime võidu kätte, olime seal ju 1:2 geimidega taha jäämas, kuid ronisime viiepunktilisest kaotusseisust geimi lõpus välja, siis ma ise arvasin juba, et viimane mäng tuleb emotsiooni pealt. Tegelikult oli Võru natuke selles seisus nagu meie, et ei tohi kaotada ja täna ei olnud neil enam.. neil oli selg vastu seina. Mina ei tohi sellise võistkonnaga kaotada ühtki geimi ega ühtki mängu."

Kuidas võtab peatreener kokku terve hooaja? "Päris omapärane hooaeg. Juhtus väga palju. Kui ma meenutan kunagi, siis kolm karikat, see jääb kindlasti eredalt meelde. Kindlasti mõne mängija avanemine, areng. Treeneri silmadele, kui näed, et hoolealune areneb, on üks suuremaid tunnustusi, see teeb südame alt soojaks. Silvia Pertensi esiletõus on väga positiivne ja neid asju, mida meenutada on päris palju," mõtiskles Mett. "Kasvõi Balti liiga finaalturniir, kuhu me läksime kümnepäevalise isolatsiooni pealt ja see muinasjutuline lõpp. Väga sisukas võistkond on. 14 naist - kõik on võimelised mängima ja arenema. Väga tore, et meil ei tulnud ühtki koroonajuhtumist ja saime finaalseeria lõpuni mängida. Selle eest peame olema kõige tänulikumad."

Kuidas hindab Mett Eesti naiste võrkpallitaset? "Ma ei tahaks olla liiga negatiivne. On aastaid olnud niimoodi, et kui siin olid Viljandi, Kohila, siis on olnud üks võistkond, kes on olnud teistest grammi võrra parem. Tartu paari aasta tagused võidud samamoodi, nad olidki üle, võitsid kõik. Ma ei ütleks, et see hooaeg oli millegi pärast eriti tavapäratu. Kindlasti oli uusi esilekerkijaid. Ma ei ütleks, et tase on langenud. Pigem meil on viis võistkonda meistriliigas, võiks olla kaheksa, aga üldiselt ma olen positiivselt meelestatud ja naiste koondisel on kindlasti olemas tagala," ütles Mett.