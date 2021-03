Selver ja Pärnu alustavad Eesti meistrivõistluste pronksiseeriat

Selver pidas poolfinaalis tulise seeria Saaremaa Võrkpalliklubiga, minnes seeriat mängudega 2:0 juhtima, ent kaotas lõpuks seeria 2:3. Selveri peatreener Rainer Vassiljev sõnas pronksiseeria eel, et kuigi poolfinaali kaotuse järel oli raske hetk, vaadatakse juba uute mängude poole. "Meeste motiveerimine pole kindlasti teemaks, kindlasti on meil isu, et pronksi nimel võidelda. Pärast rasket seeriat oli muidugi raske, aga õnneks saame nautida spordi seda poolt, et homme on uus päev ja uued võimalused," sõnas Vassiljev. "Trenni on hetkel keerulisem teha kui mängida, sest mängudes on rohkem emotsiooni sees. Kerge ei saa olema, aga võitleme maksimaalselt, et pronksi võita."

"Pärnu meeskonda olen mina terve hooaja pidanud korralikuks meeskonnaks. Neil on sisu olemas igas mõttes ja kvaliteeti samuti, kindlasti on neilgi medali eest mängides motivatsioon kõrgel," lisas peatreener.

Pärnu VK pidi poolfinaalis tunnistama Tartu Bigbanki paremust, kaks esimest kohtumist Pärnu kaotas, kolmandast tuli loobuda, sest mõlemad Pärnu sidemängijad haigestusid. Pärnu meeskonna juhendaja Avo Keel teab, mida peab tema meeskond edu saavutamiseks parandama. "Medalit tahavad ju kõik ja seda ma ei arva, et Selver oleks poolfinaalist nii murtud, et motivatsiooni ei leiaks. Vaadates meie omavahelisi mänge ja kõiki mänge kokku, siis Selver on seni kindlamini esinenud. Nüüd tuleb selline miniseeria ka ja seda paremad nende šansid on," ütles Keel.

"Kaitses üles toodud pallide osas meie ja meist eespool olevate klubide numbrid väga palju ei erine. Meie murekohaks on kõrgete pallide realiseerimine, selles jääme me neile alla ja kui tahame selles seerias edu saavutada, peame seda osa parandama," lisas juhendaja, kelle sõnul on neil kõik mehed mänguvalmis.

Pronksiseeria peetakse kahe võiduni. Teine mäng peetakse 1. aprillil Pärnus ning vajadusel kolmas mäng 4. aprillil Tallinnas.

Finaalseeriat juhib 1:0 Tartu, seeria teine mäng toimub kolmapäeval kell 19.