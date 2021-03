Saaremaa seljatas põnevuslahingus Selveri ja murdis finaali

Kuressaares peetud kohtumise kaks esimest geimi kuulusid numbritega 25:18 ja 25:22 võõrustajatele, ent seejärel suutis Selver seisu viigistada, võites võites kolmanda geimi 25:20 ja neljanda 25:21. Otsustavas viiendas geimis panid saarlased aga oma paremuse 15:6 maksma panna, murdes sellega pühapäeval algavasse finaali.

Otsustavas kohtumises tõi saarlastele enim punkte Hindrek Pulk, kes panustas omade võitu 23 silmaga. Keith Pupart lisas 17 punkti. Selveri resultatiivseim oli Renee Teppan 19 punktiga.

"Emotsioonid on väga ülevad! See on tõeline töövõit. See, millest me välja tulime ja suutsime enda kasuks pöörata - au võistkonnale," kommenteeris Hindrek Pulk ERR-ile.

"Selver suutis kolmandas geimis natuke juurde panna ja me ei suutnud ehk nii hästi enam edasi mängida ja hakkasime ehk lootma, et see tuleb kiiresti ära, kuid nagu elu näitab, siis midagi kiiresti ei saa. Viies geim tuli puhtalt emotsiooni ja tahtsime pealt. Väsimus oli terves keres, aga suutsime emotsionaalselt hästi alustada ja lõpetada."

Haaravas poolfinaalseerias oli Saaremaa VK kaotanud kaks esimest kohtumist ning tuli kolmandas mängus välja kahegeimilisest kaotusseisust, võites 3:2. Seeria neljas mäng kuulus kindlalt 3:0 Saaremaale.

Kahe võiduni peetavas finaalseerias kohtub Saaremaa Tartu Bigbankiga.