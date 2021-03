Clippers võitis tippude heitluses Philadelphiat, Knicks jätkab heas hoos

Clippersi ridades oli kolmikduublile lähedal 24 punkti, üheksa lauapalli ja üheksa resultatiivset söötu kogunud Paul George. Kawhi Leonard viskas 28 punkti, pingilt sekkunud Terance Mann toetas kaaslasi 23 silmaga. Tobias Harris oli 76ersi resultatiivseim 29 punktiga.

Clippers on 31 võidu ja 16 kaotusega läänekonverentsis tõusnud linnarivaalist Lakersist mööda kolmandaks. 76ers jätkab 32 võidu ja 14 kaotusega idakonverentsi esikohal. Lääne liidriks on Utah Jazz (34-11), kellele oli laupäevane 126:110 võit Memphis Grizzliesi üle samuti viiendaks järjestikuseks.

Idas teeb üllatavalt head hooaega New York Knicks, kes on võitnud kolm kohtumist järjest ning on 24 võidu ja 22 kaotusega viiendal kohal. Laupäeval oldi 102:96 üle Milwaukee Bucksist.

Teised tulemused:

Minnesota - Houston 107:129

Washington - Detroit 106:92

San Antonio - Chicago 120:104

New Orleans - Dallas 112:103

Oklahoma City - Boston 94:111

Sacramento - Cleveland 100:98