Ilves karjääri parimast MK-hooajast: ootused olid natuke kõrgemad

"Koha suhtes kindlasti rahule ei jää, aga rahule saab jääda suusasõiduga," kommenteeris Ilves hooaja viimast võistlust ERR-ile. "Ma arvan, et see oli üks hooaja parimaid, aga kuna ei olnud ei ees ega taga mehi keda püüda või kes järgi tuleks, siis jäigi koht samaks. Kõige rohkem ongi kahju hüppemäest, kus kvalifikatsioonis suutsin olla esimeste seas ja siis võistlusel tuli jälle keskpärane hüpe," lisas Ilves, kes oli hüppemäel 19.

"Eks hüppamine ole siuke tunnetuslik ala, et vahel ei tunneta enda keha nii hästi ega saa päris täpselt aru, mida teed. Sellest tulenevalt võib vahepeal kehvemaid hüppeid sisse tulla. Natuke jääb see kummitama, et hüpped olid nõnda üles-alla."

MK-sarja lõpptulemusega Ilves täielikult rahule ei jää.

"Miinimumeesmärk oli jõuda 15 parema hulka, aga kahjuks kui hooaja keskel hüpe väga rivist välja läks, jäid head punktid tulemata. Ega 15. koht väga kaugele ei jäänud, kuid piisavalt. Kokkuvõtlikult oli aga karjääri parim hooaeg, kuid ootused olid natuke kõrgemad."

"Kui tahan headele kohtadele tulla, pean suutma väga stabiilselt ja hästi hüpata. Alustasin Rukal väga hea vormiga, aga kahjuks hakkas see aasta lõpus ja uue aasta alguses kõikuma. Kahju on võib-olla sellest, et sügisel olin väga heas hüppevormis aga see vajus aastanumbri lõpus ära ja sealt tuli kõige suurem kaotus."

"Kui võtta viimased suusasõidud, siis sai keha jälle tööle ja tundsin end rajal päris hästi. Suusasõidus on aga vaja võtta veel keskmiselt pool pool minutit tagasi, siis oled täiesti mängus sees. Tööd on veel kõvasti teha," lisas Ilves.