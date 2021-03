Ilves ala seisust: pärast mind, venda ja paari juuniorit on tühi maa

97-meetrise hüppe järel vennast Andreasest 2.50 varem startinud Kristjan Ilves suurendas suusadistantsiga edu veel minuti võrra. Kolmanda mehena võistelnud Markkus Alter kaotas MM-i 11. mehele kaheksa ja pool minutit.

"Kõige ägedam oli see, et ma ei olnud Eesti meistrivõistlustel ammu osaleda saanud. Oli äge kodumaal võistelda ja mul on ka üks MK-etapp jäänud, on hea, et sai ühe pingutuse vahele. See sobis väga hästi," kinnitas Kristjan Ilves.

Oberstdorfi maailmameistrivõistlustel said vennad paarissprindis tugeva kaheksanda koha, aga Ilves nendib, et konkurents on võrdlemisi hõre. "Eks ta ole keeruline. Minu ja venna järel on veel paar juuniori ja siis jääbki tühi maa. Meil on nooremaid poisse küll, tuleb aega anda. Pärast mind peaks tekkima põlvkondade vahetus. Mul on kuldne aeg käes, juunioride klassil läheb veel natuke aega," sõnas ta.