Veel üks võrkpallilahing lükatakse mängija haigestumise tõttu edasi

Eesti meistrivõistluste pühapäevaks kavandatud poolfinaalseeria neljas mäng Tallinna Selveri ja Saaremaa Võrkpalliklubi vahel on lükatud teadmata ajaks edasi.

"Üks meie mängijatest on haigestunud ning seetõttu tuleb homne mäng edasi lükata. See, kas tegu on koroonaviirusega või mitte, selgub esmaspäeval. Ühtlasi saab siis panna paika ka uue mänguaja," ütles Tallinna Selveri mänedžer Kert Rang laupäeva pärastlõunal portaalile Võrkpall24.

Kõik Selveri meeskonnaliikmed on seetõttu vähemalt kuni esmaspäevani eneseisolatsioonis. Juhul kui pealinnameeskonna mängija koroonaproov osutub positiivseks ja allesjäänud poolfinaalmäng(ud) toimuvad alles nädala pärast, tekib tõsine küsimus ka seoses finaalseeriaga, mis pidanuks juba järgmisel pühapäeval algama. Praegu on kavandatud kullaseeria mängida samuti formaadis viiest parem, ent poolfinaalseeria venimise korral võib selleski osas muudatusi veel tulla.

Mängijate haigestumise tõttu andis Pärnu Võrkpalliklubi reede õhtul Tartu Bigbankile loobumisvõidu ning kirja saadud tehniline kaotus tähendas, et esimesena pääses finaali Tartu. Tallinna Selveri ja Saaremaa Võrkpalliklubi vahel on hetkel seis 2:1.

