Neljapäeval ja reedel toimuvad Arkansas's Fayetteville'is USA üliõpilasliiga NCAA sisekergejõustiku meistrivõistlused. Seitsmevõistlust on suurepäraselt alustanud Georgia ülikoolis õppiv Karel Tilga, kes püstitas avapäeval isikliku rekordi nii 60 meetri jooksus, kaugushüppes kui kuulitõukes.

60 meetri jooksus sai Tilga kirja 7,09, tema senine isiklik rekord oli kolm aastat tagasi Tallinnas joostud 7,15.

Kaugushüppes mõõdeti Tilga viimase katse pikkuseks 7.62, millega ta parandas jaanuari lõpus Fayetteville'is toimunud seitsmevõistluse käigus püstitatud tippmarki 13 sentimeetriga.

Kolmandal alal tõukas Tilga parimal katsel kuuli 16.04, sisetingimustes oli tema parim tulemus enne neljapäeva 15.55.

Ainsa alana jäi Tilgal avapäeval isiklik rekord parandamata kõrgushüppes, kui enda sisetippmargile 2.07 jäi ta alla ühe sentimeetriga.

Avapäeva järel on Tilga 3529 punktiga kolmas, kõrgushüppega liidriks tõusnud Kyle Garlandil on koos 3555 ning teisel kohal oleval Leo Neugebaueril 3534 punkti. Tilga seitsmevõistluse rekordiks on veebruari esimesel päeval püstitatud 6019 silma, seda graafikut edestab ta 128 punktiga.

Teine võistlustules olev eestlane Kristo Simulask (Oklahoma ülikool) sai 60 meetris kirja 7,13, kaugushüppes 7.11 ja kuulitõukes 13.03. Kõrgushüppes jäi paraku ületamata algkõrgus 1.85.