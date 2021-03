Jefimova soovib aprilli alguses püüda Rootsis olümpia A-normi

Veebruari lõpus Läti lahtistel meistrivõistlustel rinnuliujumise kõigil kolmel distantsil Eesti rekordid teinud ning 100 ja 200 meetris ka olümpia B-normid enda nimele kirjutanud Eneli Jefimova on neile rekorditele lähedal olnud ka varem ning seetõttu tippmargi püstitus ise teda nii palju ei üllatanudki, pigem tuli natuke ootamatult, et need nii suurelt kukkusid.

"Sinna minnes teadsin juba, et tulevad head tulemused ja lootsin ikka... üks eesmärkidest oli ujuda olümpianorme, aga mõnes mõttes oli üllatus minu jaoks. Ma ikka arvasin, et tulevad B-normid, aga ma ei teadnud, et need tulevad nii suurelt, et ma teen nii suured isiklikud rekordid. Eriti 200-s, kus tegin viie sekundiga isikliku," rääkis Jefimova intervjuus ERR-ile.

Saja meetri rinnulidistantsil sai uueks tippmargiks kirja aeg 1.07,53, mis tähendab, et olümpiamängude A-normist jäi Jefimoval puudu 46 sajandikku. Varsti seisab ees Stockholmi võistlus, kus ongi juba uus eesmärk.

"Aprilli alguses tulevad Rootsis võistlused, kus üks mu eesmärkidest ongi A-normi täitmine," ütles Jefimova.

A-normi lähedane tulemus üllatas ka juhendajat Henry Heina, kes muidu oskas häid tulemusi oodata. Üldiselt oli ta aga olümpiamängude võimalusega tänavu enam-vähem arvestada osanud.

"Iseenesest ta veidi juba plaanides oli, kui eelmisel kevadel selgus, et olümpia lükatakse edasi ja ülejäänud võistlused jäid ära," rääkis treener Hein. "Peale seda teadsime, et vanusepiiri enam ei ole. Nüüd on kõik meie enda teha, kui tulemus tuleb, siis pääseme peale. Väga palju meid see seganud ei ole, kõik on nagu plaanipärane."

Poolteist aastat tagasi Sillamäelt Tallinna tulnud Jefimova ise hindab just klubi- ja treenerivahetust hästi kõrgelt.

"Mul on väga hea treener praegu, ma olen õnnelik, et ma üldse vahetasin klubi ja kolisin siia. Meil on treeneriga väga hea kontakt minu arust ja see võib-olla ongi üks põhjus, miks ma nii hästi ujun praegu," tunnistas Jefimova.

Enne olümpiat seisavad Jefimoval ees ka Euroopa meistrivõistlused.