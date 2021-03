Saaremaa mänedžer klubi seisust: mängijate ees on asjad klaaritud

"Klubil on rasked ajad olnud," tunnistab Sepp. "Peasponsor ei ole oma lubatud rahasid suutnud õigeaegselt maksta. Sellega ta hetkel tegeleb ja loodame, et ka tema leiab lahenduse. Meie ei ole aga käed rüpes seisnud ja oleme leidnud uusi sponsoreid ning tegeleme sellega igapäevaselt."

"Täna on mängijate ees kõik asjad aga klaaritud ja mäng selle taha ei tohiks jääda. Pingutame ja näeme vaeva, et võrkpall oleks siin Saaremaal veel edasi."

Sepa sõnul on neil rahalisi asju klaarida treeneritega ja vahendeid otsitakse juurde, sest hooaeg pole veel läbi. Seetõttu kutsutakse ka kõiki fänne toetusnumbri kaudu panustama tiimi tegevusse kümne euroga.

"Kuna see aasta piletitulu kui selline on ära langenud, siis tähendab see meie klubile umbes 50 000 euro suurust auku. Sellest tulenevalt olema loonud võimaluse, et numbrile 900 7910 helistades saab inimene kümme eurot annetada või siis osta justkui toetuspileti. Kuna piletitulu on ära jäänud, siis üritame seda natukenegi läbi selle kompenseerida. Erinevatel klubidel on erinevad lahendused, meie läksime sellise toetusnumbri peale."

Mai esimeses pooles on Sepa sõnul näha, kuidas ja missugusel tasemel Saaremaa Võrkpallimeeskonna tegevus jätkub.

"Meie eelarve on suurusjärk 400 000 eurot ja väiksema eelarvega me välja ei lähe. Minimaalselt võib ta väiksem olla, aga 100 000 euroga seda asja teha ei saa. Eks ta samas suurusjärgus peab olema, et siit edasi minna. Eks me mai esimeses pooles oleme targemad. Hiljem ei saa seda teha, kuna siis ei jõua enam võistkonda komplekteerida. Mai esimene pool võiks seetõttu selline tärmin olla."