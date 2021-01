Saaremaa VK poolehoidjad algatasid meeskonna päästmiseks korjanduse

Korjanduse eesmärk on koguda annetusi, et meeskond laiali ei jookseks, enne kui raha klubi peatoetaja Ivar Alti kaudu kohale jõuab. Kuuldavasti pole küsimus enam päevades, vaid tundides, mil mängijad saamata jäänud palka pangakontol näha soovivad. Seis on seega tõesti kriitiline, sest kui raha lähiajal ei tule, asuvad vähemalt osad mängijatest uut koduklubi otsima, kirjutab Võrkpall24.ee.

"Kallid toetajad, fännid ja kaasaelajad! Saaremaa Võrkpalliklubi on meile kõigile ülioluline! Alustades pallipoistest, kelle silmis on unistus mängida kord selles klubis, kuni juhtkonnani välja, kes oma vabast tahtest klubisse investeerinud on. Kogukond, fännid, toetajad, mängijad, treenerid, Eesti võrkpall jne!" kirjutatakse postituste avalõigus.

2017. aastal loodud Saaremaa Võrkpalliklubi on võitnud lühikese tegevusaja jooksul nii Eesti karika ja meistritiitli kui ka meistriliiga ehk Balti liiga. Tänavugi ollakse viimaste kuude probleemide kiuste Balti liigas põhiturniiri võidus kinni.

Loe rohkem portaalist Võrkpall24.ee.