Saaremaa VK nurgaründaja lahkumine on seotud klubi rahaliste raskustega

Brasiillasest nurgaründaja Evandro Dias Souza siirdumine Saaremaalt Kreeka kõrgliigameeskonda Thessaloniki PAOK-i on seotud Eesti klubi rahaliste raskustega, kuigi klubi annab mõista, et mängija teenetest loobumisele mõeldi hiljutiste kehvade esituste tõttu niikuinii.

"See oli viimase minuti otsus ja ma olen õnnelik, et saan mängida uuesti Kreekas, kus minu tööd on hinnatud," ütles 32-aastane Souza pühapäeva õhtupoolikul portaalile Võrkpall24.

"Langesime välja Eesti karikavõistlustelt ja CEV Challenge Cupilt ning seejärel ei jõudnud ka palk enam meieni. Võib öelda, et klubi on detsembrikuust saati majanduslikes raskustes, mida pole õnnestunud siiani lahendada," sõnas Souza.

"Mul on perekond ehk naine ja hiljuti ilmavalgust näinud tütar, kes vajavad minu finantsilist tuge. Kõike seda arvestades otsustasin PAOK-i pakkumise kohe vastu võtta," lisab Souza, kellel on tänaseks kätte saamata pooleteise kuu palk.

Saaremaa klubi juht ja mänedžer Hannes Sepp möönab, et meeskonnal on käsil tõepoolest rasked ajad.

