Räim uuest koduklubist: päris põrsast kotis ma ei ostnud

Möödunud aasta lõpus klubita jäänud rattur Mihkel Räim alustas kolmapäeval uue Poola koduklubiga hooaega Horvaatias, kus sai ühepäevasõidul grupifinišis 77. koha. Uuel hooajal on eelkõige oluline just võistelda.

Aasta alguses kolm nädalat omal käel Hispaanias laagerdanud Mihkel Räim käis vahepeal nädalaks Eestis akusid laadimas, aga sõitis juba möödunud nädala lõpus uue koduklubi Mazowsze Sercega Horvaatiasse.

"Need läbirääkimised võtsid nii pikalt aega ja mingi hetk ma otsustasin, et ma peaks ise enda vormi hoidma ja sellepärast ma otsustasingi Hispaaniasse minna," rääkis Räim ERR-ile. "Nüüd lähme Horvaatiasse, seal on võistlused ja laager ühes koos, seal saan põhimõtteliselt esimest korda võistkonnaga kokku."

Räimel oli natuke kahju, et pärast Iisraelist lahkmist ei õnnestunud leida pro-kontinentaaltiimi, vaid tuleb jätkata nii-öelda kolmandal tugevusastmel, kuid enam ta sellele ei mõtle ja soovib nüüd uue tiimi ridades tippu pürgimist jätkata.

"Ma valisin üsna hoolega ja ma teadsin nende tausta, päris põrsast kotis ma ei ostnud. Ma arvan, et seal on kindlasti päris palju üllatusi, mida ma veel ei tea, aga nüüd ma näen esimest korda neid inimesi näost näkku," sõnas eestlane.

Europe Touri võitjana on Poola tiimile kutsed paljudele väiksematele võistlustele kindlustatud ja see, et saaks palju võistelda, ongi Räimele eriti oluline.

"See aasta on mul kindlasti vaja lihtsalt võistelda, eelmisel aastal päris paljud ratturid ikka treenisid ennast segaseks. Ma ei teinud endale eelmisel aastal liiga, aga lihtsalt see protsentuaalne osa treeningu ja võistluse vahel oli nii suur, et see aasta võistleks heameelega nii palju kui saaks," kinnitas Räim.