Mihkel Räim leidis lõpuks uue koduklubi

"Olen väga õnnelik, et leidsin lõpuks tiimi, kes minusse usub," kirjutas Räim sotsiaalmeedias uut koduklubi tutvustades.

Detsembris loobus Räime senine koduklubi Israel Cycling Academy eestlase teenetest. Räim veetis Iisraeli klubis viis aastat ja tõi selle aja jooksul tiimile 16 võitu, kaasa arvatud kaks kokkuvõtet. Pjedestaalile jõudis eestlane, keda tunti klubis hüüdnimega "viiking", 34 korral ning on seeläbi Israel Start-Up Nationi ajaloo kõige edukam rattur.

"Alguses otsisin omale World Touri meeskonnas kohta, aga üsna kiirelt sai selgeks, et seda ma ei leia," rääkis Räim hiljutises intervjuus portaalile Cyclingnews. "Seejärel olin veendunud, et aste madalamal saan endale kindlasti mõnes meeskonnas koha, kuigi oleksin pidanud võidu sõitma miinimumpalga eest. Samas poleks see mu jaoks probleem olnud. Aga ka Pro Continental meeskondadel polnud mu vastu huvi. Langetasin latti veelgi ja uskusin, et mõni kontinentaaltaseme meeskond tahab ikka mind, aga isegi selle leidmine on osutunud õudusunenäoks."

"Kui ma selle aasta lõpuks omale uut meeskonda ei leia, siis kaalun rattaspordiga lõpparve tegemist," lisas eestlane siis.