Räim sai uues koduklubis esimese etapivõidu

Räim näitas Horvaatia velotuuri viimasel, 143 kilomeetri pikkusel etapil külmast vihmast ja tugevast tuulest hoolimata head sprindijalga ja teenis finišis sakslase Henri Uhligi (Rad-Net Rose Team) ja itaallase Jakub Mareczko (Vini Zabu) ees uue koduklubi hooaja esimese võidu.

Eesti klubi Ampler Development Teami esindajatest olid viimasel etapil kiiremad lätlane Pauls Rubenis, kes lõpetas kaheksandana ja soomlane Antti-Jussi Juntunen, kes sai kümnenda koha, aga väga tihedalt oli kannul ka Gleb Karpenko, kes jäi lõpuks 13. kohale.

"Tänane sõit oli hullumeelne, kohe alguses toimus palju rünnakuid. Kuna kokkuvõte oli nii lähedal, siis pidid mõned tiimid preemiasekundite peale sõitma ja see muutis nad närviliseks. Meie tiimil sinna asja polnud, aga püsisime sellest hoolimata ees. Umbes poole sõidu pealt hakkas vihma sadama ja mul läks kett krussi, mille tõttu olin sunnitud ratast vahetama," selgitas Räim võistluse käiku.

"Sain õnneks kiirelt uue ratta ja sõitsime punti tagasi. Kogu sõidu ajal oli väga külm, läksin mingi hetk uuesti auto juurde ja sain oma võistlusratta tagasi, sest sellega on parem finišit teha. Viimane, 40 km pikkune lõpuring oli tõsine kannatus, nägin kõiki pundis külmast värisemas. Sõitu aitas võita vaid psühholoogiline tugevus. Proovisin sõidu ajal endale sisestada, et olen saunas ja mul on väga palav. Viimased 40 km oli punt veel suur, aga ma ise püsisin 25-30-liikmelise pundi peas ja vahepeal ründasin ainuüksi selleks, et natukenegi sooja saada."

"Lõpus olin oma tiimist suhteliselt üksi, sest mitmed olid külma tõttu sunnitud katkestama, aga õnneks oskasin teisi tiime enda jaoks hästi ära kasutada. Isegi finiš tuli sel korral kuidagi lihtsalt. Olen seda võitu päris kaua oodanud ja väga tänulik, et mu jalad lõpuks minu kasuks töötasid. Selle võidu pühendan ma ühele lähedasele inimesele, keda tänaseks kahjuks meie hulgas enam ei ole," võttis Mihkel Räim ränkraske sõidupäeva kokku.

Istarsko Proljece - Istrian Spring Trophy velotuuri üldvõitjaks krooniti austraallane Finn Fisher-Black (Jumbo-Visma Development Team).