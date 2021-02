Räim: kui ma hooaja lõpuks profiklubi ei leia, kaalun karjääri lõpetamist

Viiel hooajal Israel Start-Up Nation värvides sõitnud Räim on kogunud karjääri jooksul 13 profivõitu, kuid on endiselt meeskonnata. "Alguses otsisin omale World Touri meeskonnas kohta, aga üsna kiirelt sai selgeks, et seda ma ei leia. Seejärel olin veendunud, et aste madalamal saan endale kindlasti mõnes meeskonnas koha, kuigi oleksin pidanud võidu sõitma miinimumpalga eest. Samas poleks see mu jaoks probleem olnud," rääkis Räim. "Aga ka Pro Continental meeskondadel polnud mu vastu huvi. Langetasin latti veelgi ja uskusin, et mõni Continental taseme meeskond tahab ikka mind, aga isegi selle leidmine on osutunud õudusunenäoks."

Hetkel treenib Räim Hispaanias Gironas. Pakkumise on ta saanud Prantsusmaa amatöörmeeskonnalt Pro Immo, kus ta sõitis 2015. aastal enne Iisraeli tiimiga liitumist. Klubi pakuks eestlasele elamist, varustust ja muid hüvesid. Samal ajal käivad läbirääkimised ka ühe Continental taseme meeskonnaga, kes püüab leida piisavat eelarvet, et mitte langeda tagasi amatöörtasemele.

"Kui ma selle aasta lõpuks omale uut meeskonda ei leia, siis kaalun rattaspordiga lõpparve tegemist. Aga ma ei tahaks selle peale mõelda, sest olen selle nimel kõvasti vaeva näinud viimasel kümnel aastal ja olen tõestanud, et suudan ka profisõite võita. Arvan, et hetkel on lihtsalt kehv olukord ja halb ebaõnn olnud," lisas Räim.