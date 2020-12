Israel Start-Up Nation lõpetas Mihkel Räimega koostöö

Räim veetis Iisraeli klubis viis aastat ja tõi selle aja jooksul tiimile 16 võitu, kaasa arvatud kaks kokkuvõtet. Pjedestaalile jõudis eestlane, keda tunti klubis hüüdnimega "viiking", 34 korral ning on seeläbi Israel Start-Up Nationi ajaloo kõige edukam rattur.

"Saan tagasi vaadata paljudele ilusatele hetkedele," sõnas Räim klubi kodulehele. "Kõik võistlused, treeninglaagrid ja reisid Iisraeli on nende inimestega olnud imelised. See grupp on mulle tõepoolest perekonna eest, oleme koos õppinud ja arenenud. Tundsin end eriti hästi hooajal 2017/18 - meeskond usaldas mind tõeliselt, ma tõin ka tulemusi ning tundsin mõnikord, et olen rattal pidurdamatu."

"See seiklus on tõepoolest olnud midagi erilist. Mulle jääb nii palju häid mälestusi, et võiksin neist terve raamatu kirjutada. Lootsin, et mul on võimalik meeskonnaga jätkata, aga vaatan tulevikku ja soovin leida uut tiimi, kes annaks mulle võimaluse oma väärtust tõestada," lisas eestlane.

"Isiklikult on minu jaoks äärmiselt raske ühe oma lemmiksõitjaga hüvasti jätta," rääkis meeskonna kaasomanik Ron Baron. "Miku pole mitte ainult meie kõige autasustatum rattur, vaid ka osa meie hingest. Ta on suurepärase iseloomuga tõeline võitja. Rattasport on aga julm äri ja mõnikord on vaja teha raskeid otsuseid. See võib neist olla üks kõige raskemaid."

"Austan Mikut väga," lisas Iisraeli klubi mänedžer Kjell Carlström. "Tema peale saab alati loota. Paraku mõtleme alates 2021. aastast rohkem kokkuvõtete peale ning oleme pidanud langetama raskeid otsuseid. Hüvastijätt Mikuga on üks neist. Ta on suurepärane rattur, kes teab, kuidas võita ja soovin talle tulevikuks vaid parimat."