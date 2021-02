Venemaa kergejõustiklased sise-EM-il võistelda ei saa

Venelased lootsid, et saavad sise-EM-il võistelda neutraalsete sportlastena ehk ANA lipu all, kuid rahvusvaheline kergejõustikuliit (WA) teatas, et ei kavatse arutada Venemaa kergejõustikuliidu (RusAF) ega selle sportlaste staatust enne enda järgmist koosolekut, mis peetakse 17. ja 18. märtsil.

RusAF, mille ametlik liikmelisus peatati dopinguprobleemide tõttu juba 2015. aasta novembris, peab 1. märtsiks esitama rahvusvahelisele kergejõustikuliidule uue tegevusplaani, kuidas plaanitakse edasi minna ja dopingu vastu võidelda. Septembris esitatud algse plaani lükkas WA tagasi.

"On ülimalt tõenäoline, et rahvusvaheline kergejõustikuliit arutab Venemaa sportlaste neutraalsena võistlema lubamist enda järgmisel nõukoguistungil 17. ja 18. märtsil, aga mitte varem," ütles RusAF enda avalduses. "Seetõttu ei saa Venemaa sportlased sisekergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel osaleda."

Teiste seas ei saa seega EM-ile sõita seitsmevõistluse hooaja edetabelijuht Ilja Škurenjov, kes eelmisel nädalal kogus Venemaal 6269 punkti.

Aastaid toiminud neutraalsete sportlaste süsteem peatati, kui endine RusAF-i president Dmitri Šljahtin ja veel mitmed kõrged ametnikud aitasid korduvalt kinni mätsida sportlase puudutud dopinguproove.