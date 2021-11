WA ei lõpetanud Venemaa keeldu, minister loodab liikmelisuse taastamist

Venemaa kergejõustikuliidu liikmelisus peatati dopinguskandaalide tõttu 2015. aasta novembris ning selle järel pole riigi kergejõustiklased saanud rahvusvahelistel võistlustel oma riigi lipu all osaleda.

Kolmapäeval tunnustas WA Venemaad, öeldes, et riigi alaliit on küll teinud järjekindlaid edusamme, ent siiski mitte piisavalt, et rahvusvahelisele areenile naasta. "Venemaa kergejõustikuliidu juhid on dopinguvastases võitluses näidanud üles tõelist pühendumist, aga Venemaa kergejõustikus on jätkuvalt inimesi, kes pole seda uut kultuuri omaks võtnud. Alaliit peab veel palju vaeva nägema, et nad ei saaks oma mõjuvõimu rakendada," rääkis Venemaa alaliidu liikmelisusega tegeleva töörühma pealik Rune Andersen.

Riigi spordiminister Oleg Matõtsin rääkis aga uudisteagentuurile TASS, et vaatab tulevikku optimismiga. "Kõik liigub kooskõlastatud plaani kohaselt. Oleme teinud märkimisväärseid edusamme," sõnas Matõtsin. "Meil on üks eesmärk: loodan, et 2022. aastal saab kõik parandatud. Vaatame järgmist aastat lootusrikkalt."