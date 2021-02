Rahvusvaheline kergejõustikuliit ülendas Tallinna maratoni eliitjooksuks

"Rahvusvaheline kergejõustikuliit World Athletics on andnud Tallinna maratonile esmakordselt World Athletics Elite Label korraldustaseme," rääkis jooksuvõistluse peakorraldaja Mati Lilliallik ERR-ile.

"See tuli ka meile üllatusena. Tundub, et see on meie eelnevate korraldusnäitajate põhjal nii-öelda avansiks antud," sõnas Lilliallik. "Kui saame etteantud parameetrite järgi ürituse täismahus läbi viia, tähendaks see seda, et tõenäoliselt on Tallinnasse tulemas senisest oluliselt suuremal määral rahvusvahelise tasemega jooksjaid."

"Kui spekuleerida ka sellega, et kui näiteks Tokyo olümpia jääb ära - mida me küll ei taha - ja Tallinna maraton siiski toimub, on väga suur tõenäosus, et mitmed sportlased, kes oleksid jooksnud Tokyos, võivad joosta Tallinnas. See on eliitjooksjatele suunatud korraldus," toonitas korraldaja.

Kui eelnevalt olid rahvusvahelise kergejõustikuliidu jooksud jagatud nelja kategooriasse - plaatina, kuld, hõbe ja pronks -, võeti selleks hooajaks kasutusele uus programm. Kõrgeima taseme ehk World Athletics Elite Platinum Label maratonide sekka kuuluvad kümme maailma kuulsamat võistlust, järgmiseks tasemeks ongi World Athletics Elite Label ja kolmandaks kategooriaks World Athletics Label.

"Päris Londoni ja Pariisi maratoniga Tallinn veel ei konkureeri, aga oleme maailma 30 parima maratoni hulka valitud. See loob hea eelduse selleks, et Tallinnas näeb kiireid jooksjaid. Mida kõrgem on jooksu korraldustase WA kalendris, seda rohkem saab reitingupunkte, et kandideerida tiitlivõistlustele," selgitas Lilliallik.