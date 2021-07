Eesti suurim jooksusündmus stardib esmakordselt Tallinna Lauluväljakult

Stabiilse olukorra püsides ja hetkel Eesti Vabariigis kehtivaid avalike ürituste piiranguid ning tervishoiureegleid järgides saab Tallinna Maratoni ja RIMI Sügisjooksu kolm põhidistantsi tänavu septembris läbi viia tavapärasel kujul.

Paralleelselt toimub ka virtuaaljooksude programm, koos "maratoni kombo" ja lastejooksudega.

Lisaks võistluskeskusele ja stardipaigale asub seal samas Lauluväljakul ka võistluste infokeskus ja sekretariaat, kust saab kätte stardinumbrid. Lauluväljakul on ka osalejate teenindusala ning toimuvad autasustamistseremooniad.

Laupäeval, 11. septembril on tavapärasel kujul kavas kell 9.00 startiv poolmaraton (21,1 km) ning kell 17.00 algav kümne kilomeetri pikkune RIMI Sügisjooks.

Pühapäeval, 12. septembril kell 9.00 antakse stardipauk maratonist (42,195 km) osavõtjatele. Koostöös Eesti Kergejõustikuliidu ja Tallinna linnaga viiakse läbi ka Eesti ja Tallinna meistrivõistlused maratonijooksus.

Võistlustrass on koostatud pikematel jooksudel Pirita tee, Merivälja tee ja Reidi tee alal asuvate tänavate ja kergliiklusteede baasil. Maratonis läbitakse kolm 14-kilomeetri pikkust ringi ning poolmaratonis üks seitsmekilomeetrine ja üks 14-kilomeetrine ring. Finišijoon on mereäärsel kergliiklusteel Russalka lähistel.

RIMI Sügisjooksu kümne kilomeetri rada viib osalejad Lauluväljaku ümbruse, Maarjamäe ja Lillepi pargi teedele. Esmalt tuleb läbida kolme ja seejärel seitsme kilomeetri pikkune ring. Kümne kilomeetrise distantsi stardi- ja finišipaik on mõlemad Lauluväljakul.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on Tallinna Maraton kõigi Eesti jooksusõprade seas iga aasta oodatuim sündmus. "Loodan väga, et koroonaolustik võimaldab selle aasta sündmuse korraldamist tavapärases vormis ja jooksu ning liikumissõbrad saavad ühe aastase pausi järel taaskord kogeda tõelist spordimelu, mis selle jooksu suursündmusega alati kaasas käib. Tean, et Tallinna Maratoni korraldajad on teinud ja teevad kõik võimaliku, et sündmus saaks toimuda maksimaalses mahus, sealjuures arvestades ja järgides spordiüritustele kehtestatud piirmäärasid ja reegleid," ütles Beleobrovtsev ja lisas: "Koroonaaeg on olnud meile kõigile keeruline. Samas on igas halvas midagi head. Kuuldavasti on kehtinud piirangute taustal leidnud aega hoolitseda oma tervise eest ja tegeleda rohkem liikumisharrastusega. Loodan, et see kajastub ka Tallinna Maratoni osalejate arvudes. Soovin kõigile jõudu suureks jooksupeoks valmistumisel."

Paralleelselt tavajooksuga toimuvad 1.-30. septembrini Tallinna Maratoni virtuaaljooksud, kus saab osaleda enda poolt välja valitud distantsil ja sobival ajal mistahes maailma nurgas. Eesti suurimal virtuaalsel spordisündmusel on ka seekord kavas eelmisel aastal ülipopulaarseks osutunud kombineeritud maraton, ehk "maratoni kombo", mis on jõukohane igale jooksusõbrale ja liikumisharrastajale. Täispikk maratonidistants tuleb septembrikuu jooksul läbida kas joostes või käies osade kaupa, kuni vajalik kilometraaž täis saab. Lisaks "maratoni kombole" saab virtuaalselt osaleda maratoni, poolmaratoni, kümne- või viiekilomeetri distantsidel. Ka lastejooksud toimuvad virtuaalkujul. Eelmisel aastal esmakordselt toimunud Tallinna Maratoni virtuaaljooksule registreeris 11 924 jooksusõpra 53 riigist.

Spordiürituste Korraldamise Klubi poolt alates 2000. aastast igal aastal toimunud Tallinna Sügisjooksud ja alates 2010. aastast järjepidevalt korraldatud Tallinna Maratonid on seni liikuma pannud veerand miljonit liikumisharrastajat. Eesti ajaloo osavõturohkeima rahvusvahelise spordisündmuse osavõturekord sündis Eesti Vabariigi juubeliaastal 2018, kui Tallinna Maratoni ja Sügisjooksu distantsidel osales kokku 23 940 jooksjat ja liikumisharrastajat 67 riigist.

Lähtudes Eestis üritustele kehtestatud piirmääradest ja reeglitest, loodavad korraldajad tänavusel Tallinna Maratonil ja Sügisjooksul koos virtuaaldistantsidega liikuma panna 20 000 jooksusõpra ja liikumisharrastajat. Korraldajad koostöös Terviseametiga soovitavad kõigil osalejatel end COVID-19 vastu vaktsineerida. See on kõige parem moodus tagamaks turvaline ja ohutu spordivõistlus meile kõigile.