Kuulitõukes isikliku rekordi püstitanud Erm juhib seitsmevõistlust USA-s

60 meetri jooksus märgiti eestlase ajaks 7,17, kaugust hüppas ta 7.29 ning kuuli tõukas 14.64 meetri kaugusele. Tegemist on Ermi uue isikliku rekordiga - vana kuulitõuke tippmargi ületas ta kaheksa sentimeetriga. Esimene päev lõppes kõrgushüppega, kus eestlane sai kirja 1.91 meetrit.

Avapäeva järel juhib Erm seitsmevõistlust 3197 punktiga. Oma rekordigraafikule, 6144 punktile, jääb ta alla 176 silmaga. Teist kohta hoiab nelja ala järel Kyle Garland (3117) ja kolmandat Jacob Spotswood (2970).

UPDATE: Garland posted 6 1st-attempt clearances in the hep high jump & finished at 6-10.25 (887 pts). Erm reached 6-3.25 for 723 pts.



Day 1 scoreboard below with the #Dawgs still sitting 1-2 . . .#GoDawgs pic.twitter.com/rUIRdENLv2