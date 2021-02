EM-normi jahtiv Verlin: kui Dianat poleks, siis ma ei jookseks selliseid aegu

Sõbrannadest tõkkesprinterid Diana Suumann ja Kreete Verlin on samal ajal ka konkurendid, kes teineteist edasi aitavad. Verlini otsus talvel just tõkkejooksule keskenduda on seotud nii tiitlivõistluste kui tugeva võistluspartneri olemasoluga.

Koduse sisekergejõustikuhooaja alguses on vaatemängu pakkunud tõkkesprinterid. Meeste seas duelleerivad Keiso Pedriks ja Karl-Erik Nazarov. Naiste konkurentsis aga 28-aastane Diana Suumann ning peagi 24-aastaseks saav Kreete Verlin.

Tõkkejooks on rütmiline ala, kuid paistab, et terav konkurent rajal mitte ei sega, vaid aitab. Olgugi, et näiteks esimese tõkkeni jõudmiseks kasutavad naised erinevat arvu samme.

"No Diana jookseb kaheksaga peale, mina seitsmega. Vahel tekib natuke selline hirm, et äkki ma lähen tema rütmi, aga praegu on väga hästi välja tulnud. Nii et pigem ikkagi ta aitab mul edasi minna," rääkis Verlin intervjuus ERR-ile.

Suumann lisas: "Alati on konkurentsist kasu. See, et Kreete minuga koos jookseb, selle üle olen väga õnnelik alati. See viib ikkagi edasi."

Suumanni isiklik rekord on praegu 8,19, Verlinil aga 8,30 sekundit. Selle ala Eesti rekord kuulub tulemusega 8,16 Ksenija Baltale.

"Ma ei kujutakski ette, kui Dianat ei oleks, siis ma arvan, et selliseid aegu ma ei jookseks, sellepärast et Grit Šadeiko on meil siin ka kiire tõkkejooksja, aga ta võistleb nii vähe, et mul on ikkagi kõrvale vaja seda inimest, kes aitab mul edasi joosta," ütles Verlin. "USA-s mul oli ka võimalus eelmisel aastal väga kiiretega joosta ja see kandis vilja. Mulle sobib, kui keegi kõrval nagu segab ja edasi aitab."

Kui Suumannil on sise EM-i norm täidetud, siis Verlin üritab seda järgmistel võistlustel. Esimene võimalus avaneb nädalavahetusel.