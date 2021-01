Taas kiiret jalga näidanud Pedriks jäi rekordile alla vaid sajandikuga

Keiso Pedriksil oli teisipäeval rekordi ründamiseks lausa kaks võimalust. Esimese jooksu võiduaeg 7,77 jääb kolm päeva tagasi Pärnus joostud rekordile alla vaid ühe sajandikuga. Paraku finaalis tund aega hiljem jäi hea vorm tulemuseks realiseerimata.

"Finaalis läksin natuke jõuga panema, selline lõtvus kadus ära," rääkis Pedriks intervjuus ERR-ile. "Ma sain enda kohta jube hea stardi ja siis läksin nagu natuke julgeks, panin kohe teise tõkkesse natuke õnnetult sisse. See lõi rütmist välja ja pidin seekord kahjuks pooleli jätma."

"Positiivse poole pealt võib öelda, et on näha, et stardiosa läheb aina paremaks ja paremaks. Ma arvan, et mida võistlus edasi, seda paremaks ja kindlamaks ma lähen," tõdes Pedriks.

Head vormi näitasid ka mitmevõistlejad. Finaalis oli Taavi Tšernjavski võiduaeg 8,22 ning esimeses jooksus Pedriksi järel teisena lõpetanud Risto Lillemets parandas isiklikku rekordit lausa 14 sajandiku võrra, saavutades ajaks 8,07.

"Tegelikult see 8,07 oli päris üllatuslik," sõnas Lillemets. "Ma teadsin, et ma võin kiiresti joosta, kui stardiosa ilusti klappima saan. Aga ei tundunud, et see start oli selline hea, jooksu ajal ma sellest aru ei saanud. Kui pärast videost vaatasin, siis oli päris okei. Kindlasti seal on kindlustunnet veel vaja tekitada, et iga jooks selline oleks."

Naiste tõkkesprindi võitis Diana Suumann ajaga 8,27 ning edestas Kreete Verlinit viie sajandikuga.