Kutmani võistlused: Suumann võitis, Verlin kordas isiklikku rekordit

Naiste 60 meetri tõkkejooksus on Eestis praegu vähemalt kaks tiitlivõistluste potentsiaaliga sportlast. Kui Diana Suumannil on sise-EM-i norm ehk 8,25 juba varasemast täidetud, siis Kreete Verlinil veel mitte.

Teisipäeval Tartus võitis Suumann, kelle aeg oli 8,26. Teisena lõpetanud Verlin kordas isiklikku rekordit 8,30 sekundit.

"Tunnetus pole päris veel seal, aga siiski parem kui eelmisel nädalal. Ikkagi minu elu paremuselt kolmas jooks - võib rahule jooda," lausus Suumann ETV-le.

"Tahtsin tulla 8,25 normi jooksma," tunnistas Verlin. "Tunnen, et see kõik on mul sees olemas, aga võib-olla liiga peas kinni. Mul on võimalus veel paar nädalat joosta. Kindlasti loodan, et jooksen selle normi ära."

Siledas 60 meetris tuli naistest ajaga 7,36 võitjaks Õilme Võro. Ksenija Baltale kuuluv Eesti rekord on üheksa sajandikku parem. Võro, kel EM-norm täidetud, valmistub tiitlivõistluseks. Eesti rekordit loodeti vargsi juba täna.

"Kui ma täna halli tulin ja neid pilke nägin, siis mõtlesin, et okei, siin oodatakse vist Eesti rekordit," muigas Võro. "Sel hooajal on see igal juhul minu eesmärk, aga võtan seda komplimendina, et juba täna seda oodati."

Nädalavahetusel seitsmevõistluses osalev Hans-Christian Hausenberg kogus enesekindlust tõkkejooksus ja kaugushüppes. Tõkkesprindis oli aeg 7,98 ning kauguses läks kirja 7,64.

Tähti Alver sel talvel kolmikut ei hüppa. Hooaja avas ta kaugushüppes tulemusega 6.25. EM-norm on hirmkõva 6.80.

Tähelepanu väärib ka naiste kõrgushüpe, kus ühe meetri ja 86 sentimeetriga jagasid esikohta Elisabeth Pihela ja Lilian Turman. Seejuures on 16-aastase Turmani tulemus Eesti U-18 vanuseklassi rekord.