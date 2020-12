Räime jaoks edukas olnud velotuur jäetakse järgmisel aastal ära

Türgis peetav 2.1 kategooriaga velotuur Tour of Antalya, kus Eesti rattur Mihkel Räim selle hooaja ainsa võidu pälvis, jäetakse järgmisel aastal koroonaviiruse tõttu ära.

Sel hooajal pälvis Räim velotuuri avaetapilt esikoha, kui edestas grupifinišis Marko Kumpi ja Kenneth van Rooyd. Samal etapil jõudsid 15 hulka veel Norman Vahtra (11.) ja Aksel Nõmmela (14.).

Järgmisel aastal pidi velotuur toimuma 11.-14. veebruarini ning osalema oli oodata ka kuut World Touri seltskonda kuuluvat tiimi, kuid kasvava koroonaviiruse leviku tõttu otsustati mitmepäevasõit tühistada.

"See on väga äärmuslik otsus, aga koroonaviiruse pandeemia valguses võib see olla ainuõige otsus," ütles velotuuri pressiesindaja.

World Touri meeskondadest pidid Türgis toimuval mitmepäevasõidul startima Team DSM, Astana-Premier Tech, UAE Emirates, Israel Start-Up Nation, Deceuninck-QuickStep ja Movistar.

Küsimärgid on ka Argentinas toimuva Vuelta a San Juani velotuuri kohal, mis peaks toimuma 24.-31. jaanuarini.